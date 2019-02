27. Februar 2019, 16:05 Uhr USA Cohen erhebt schwere Vorwürfe gegen Trump

Der frühere Anwalt des US-Präsidenten spricht über die Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Chef. Die Cohen-Anhörung im Live-Stream.

Bei seiner Anhörung vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses bezeichnet Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen den Präsidenten als Rassisten, Betrüger und Schwindler. Laut einem Redemanuskript, das vorab an die Öffentlichkeit gelangt ist, will Cohen Trump beschuldigen, von Absprachen seines Vertrauten Roger Stone mit Wikileaks gewusst zu haben. In dem Manuskript erwähnt Cohen außerdem die Schweigegeld-Affäre um Stormy Daniels und ein möglicherweise illegales Treffen im Trump Tower.

Der Beginn der Anhörung wurde überschattet von einer hitzigen Diskussion zwischen Demokraten und Republikanern. Die Konservativen wollten Cohens Aussage verschieben. Der Republikaner Mark Meadows - ein Vertrauter von Trump - argumentierte, den Ausschussmitgliedern seien Cohens Eingangsstatement und andere Dokumente nicht rechtzeitig übergeben worden.

Der demokratische Ausschussvorsitzende Elijah Cummings ließ über den Antrag der Republikaner abstimmen, das Komitee lehnte den Antrag aber mit der Mehrheit der Demokraten ab. Der Demokrat Cummings erklärte, es gehe bei der Anhörung um die Suche nach der Wahrheit. Cohen riskiere viel, wenn er nicht die Wahrheit sage. "Die Aussage von Herrn Cohen ist der Beginn eines Prozesses, nicht das Ende", fügte er hinzu.

Der 52 Jahre alte Cohen hat mehr als ein Jahrzehnt für Trump gearbeitet. Er ist eine zentrale Figur in mehreren Affären um den Präsidenten, hat sich inzwischen aber von Trump abgewendet und ihn mit Aussagen vor Gericht in Bedrängnis gebracht. Der Präsident wirft Cohen vor, zu lügen.

Cohen wurde im Dezember zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Vor Gericht hatte sich der Jurist unter anderem schuldig bekannt, Steuern hinterzogen und Schweigegeld bezahlt zu haben. Zudem hatte er den Kongress bei dessen Russland-Untersuchungen belogen.