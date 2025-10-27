Es wurde umgehend als erste Niederlage Amerikas gedeutet: Binnen einer Stunde stürzten am Sonntag ein US-Kampfjet und ein Hubschrauber ins Südchinesische Meer. Die Ursachen sind unklar, doch für viele Chinesen war es das Topthema, Nachrichtenportale zogen die Meldung nach oben, in Kommentaren wurde das Debakel als Zeichen amerikanischer Schwäche gedeutet und über die Ursachen spekuliert.
Weltwirtschaft„Wir werden ein gutes Abkommen mit China schließen“
US-Präsident Donald Trump tourt durch Asien, am Donnerstag soll er in Seoul auf Chinas Staatschef Xi Jinping treffen. Damit könnte der monatelange Zollstreit zwischen den Großmächten seinen Höhepunkt finden.
Von David Pfeifer und Lea Sahay, Kuala Lumpur/Peking
