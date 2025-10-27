„Wir werden ein gutes Abkommen mit China schließen“

US-Präsident Donald Trump tourt durch Asien, am Donnerstag soll er in Seoul auf Chinas Staatschef Xi Jinping treffen. Damit könnte der monatelange Zollstreit zwischen den Großmächten seinen Höhepunkt finden.

Von David Pfeifer und Lea Sahay, Kuala Lumpur/Peking