USADie Angst vor den Maskierten

Bundesagenten suchen in einem Wohngebiet Chicagos nach undokumentierten Migranten. (Foto: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP)

Im Großraum Chicago wurden seit September Tausende Menschen von vermummten Beamten festgenommen. Für den Gouverneur von Illinois ist US-Präsident Trump„die moderne Verkörperung der Tyrannei“.

Von Peter Burghardt, Washington

So ein Austauschjahr in den USA war sein Traum, noch dazu hier, an der University of Chicago. Genau das hatte er sich gewünscht, aber wenn dieser Student nun erzählt, was er in der Metropole am Lake Michigan erlebt, dann geht es um vermummte Agenten, um Razzien und Verhaftungen. „Man fühlt sich wie in einer Dystopie“, schreibt er. „Man hat Angst vor einer Art Terror. Das ist nicht das Amerika, von dem ich als Kind geträumt habe.“

