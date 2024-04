Von Peter Burghardt, Washington

Die beiden Kandidaten für das höchste Amt der USA haben derzeit recht unterschiedliche Terminkalender. Grob gesagt ist es so, dass Joe Biden Wahlkampf und Weltpolitik macht, während Donald Trump im Zuge von mutmaßlich verschleiertem Schweigegeld für einen Pornostar vor Gericht steht. Am Mittwoch hat der Angeklagte ausnahmsweise frei, das New Yorker Gericht macht kurz Pause. Aber der Dienstag war wieder so ein Tag, an dem das Programm der Rivalen doch sehr verschieden ausfiel.