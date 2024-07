Zwei Tage nach dem Anschlag auf Donald Trump hat am Montag in Milwaukee der streng gesicherte Nominierungskongress der Republikaner begonnen, der ehemalige US-Präsident traf am Sonntagabend wie geplant im Bundesstaat Wisconsin ein. In dieser Woche soll er von den gut 2400 Delegierten auch offiziell zum republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 5. November ernannt werden.

Nach gegenwärtigem Stand wird Trump dann gegen Amtsinhaber Joe Biden antreten, allerdings debattieren die Demokraten über einen Personalwechsel. Zuletzt hatte der 81 Jahre alte Präsident mehrfach Probleme bei öffentlichen Auftritten. Die Vorwahlen ihrer Parteien gewannen beide Bewerber deutlich, Biden hatte dabei anders als Trump keine ernst zu nehmenden Gegner.

Trumps Rede bei der Republican National Convention ist als Höhepunkt der Veranstaltung für diesen Donnerstag angesetzt, vorher sprechen mehrere Senatoren und Abgeordnete der Republikaner. Vorgesehen sind auch Vorträge von Unternehmern, Trumps Söhnen Donald Jr. und Eric und seiner Schwiegertochter Lara sowie von dem rechtskonservativen Moderator Tucker Carlson.

Die Auswahl des möglichen Vizepräsidenten wird bereits für Montag (Ortszeit) erwartet. Wen der Herausforderer des Duos Joe Biden/Kamala Harris zu seinem running mate bestimmt, ist noch unbekannt. Auf seiner Liste stünden die Namen der Senatoren J. D. Vance aus Ohio und Marco Rubio aus Florida, außerdem der von North Dakotas Gouverneur Doug Burgum, sagte Trump kürzlich. Auch Tim Scott, Senator aus South Carolina, könnte noch eine Rolle spielen.

Das Attentat von Pennsylvania prägt die Veranstaltung, mehrere Tausend Polizisten und der Secret Service schützen das Gelände. Doch es findet alles nach Plan statt. Er könne nicht zulassen, „dass ein ‚shooter‘ oder ein potenzieller Attentäter eine Änderung des Zeitplans oder etwas anderes erzwingt“, postete Trump vor seiner Anreise in seinem Netzwerk Truth Social.

Im Auto des Attentäters wurde Sprengstoff gefunden

Am Samstag hatte ein 20-jähriger Mann in Pennsylvania versucht, Trump bei einem Wahlkampfauftritt zu ermorden. Eine Kugel aus einem Schnellfeuergewehr streifte sein Ohr, ein Zuschauer wurde getötet, zwei andere erlitten schwere Verletzungen. Wenige Stunden zuvor hatte der Täter in einem örtlichen Waffengeschäft 50 Schuss Munition gekauft, wie die Ermittler nun bekannt gaben. Er schoss mit einem Schnellfeuergewehr vom Typ AR-15, das in vielen tödlichen Shootings in den USA zum Einsatz kommt. Auch wurde in seinem Fahrzeug Sprengstoff gefunden, die Ermittlungen über das Motiv seiner Tat dauern an.

Nachdem er mehrere Schüsse abgegeben hatte, wurde der Täter vom Secret Service getötet. Trump dankte in einem Interview den Personenschützern, die ihn danach vom Tatort wegbrachten. „Sie haben einen fantastischen Job gemacht“, sagte er. „Es ist surreal für uns alle.“ Allerdings wächst die Kritik an dem Spezialkommando, das ehemalige und gegenwärtige Präsidenten bewacht, weil der Schütze von einem Hausdach schießen konnte. Dem Mordversuch sei ein „Versagen“ der Sicherheitskräfte vorausgegangen, sagte Alejandro Mayorkas, der Minister für Homeland Security. „Ein Vorfall wie dieser darf nicht passieren.“ Präsident Biden habe eine unabhängige Untersuchung des Secret Service angeordnet.

Unterdessen sind Joe Biden und auch Donald Trump zumindest öffentlich um versöhnliche Töne bemüht. Man müsse „die Temperatur in unserer Politik senken“, sagte der US-Präsident am Sonntagabend in einer Fernsehansprache im Weißen Haus. „Wir können und dürfen diesen Weg in Amerika nicht einschlagen.“ Es gebe in Amerika „keinen Platz für diese Art von Gewalt, für jegliche Gewalt, niemals. Punkt. Keine Ausnahmen. Wir können nicht zulassen, dass diese Gewalt normalisiert wird.“

Es war das dritte Statement des Demokraten seit dem Angriff auf seinen republikanischen Rivalen. Man habe „die Macht, Amerika zu verändern“, erklärte Biden, diese solle „immer in den Händen des Volkes liegen, nicht in den Händen eines Möchtegern-Attentäters“. Trump postete daraufhin die beiden Wörter: „UNITE AMERICA!“

In einem Interview mit dem Washington Examiner sagte er auch, seine vorbereitete Rede beim Kongress der Republikaner geändert zu haben. Diese werde nun ganz anders ausfallen. „Es ist Zeit, das Land zusammenzubringen.“ Gute Nachrichten für Trump kamen unterdessen aus Miami: Das Verfahren wegen der gehorteten Geheimpapiere in seiner Residenz Mar-a-Lago wird eingestellt. Bleibt es dabei, dann hätte der bereits wegen Betrugs verurteilte und zuletzt viermal angeklagte Trump eine Anklage weniger.