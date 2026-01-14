Kurz vor Gesprächen zwischen Dänemark und den USA im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump seinen Anspruch auf Grönland bekräftigt. „Alles andere ist inakzeptabel“, schrieb er auf Truth Social. Die Nato-Mitgliedschaft des zum Königreich Dänemark gehörenden Territoriums im Nordatlantik sei kein ausreichender Schutz für Grönland, so Trump weiter. Er wischte damit einen Vorstoß der Europäer zur Verstärkung der Nato-Präsenz in der Arktis vom Tisch, mit dem unter anderem Kanzler Friedrich Merz versucht hatte, den Streit zu entschärfen. Grönland sei elementar für den Aufbau der geplanten Raketenabwehr Golden Dome, schrieb Trump. Die Nato solle daher den Weg für eine US-Übernahme der Insel bereiten.