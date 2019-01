25. Januar 2019, 18:46 Uhr USA Trump-Berater angeklagt

Roger Stone ist ein langjähriger Berater und Freund von US-Präsident Donald Trump. Nun wurde er verhaftet und von Sonderermittler Robert Mueller angeklagt wegen Falschaussage und Behinderung der Justiz.

Von Hubert Wetzel , Washington

US-Sonderermittler Robert Mueller hat Roger Stone, einen langjährigen Berater und Freund von Präsident Donald Trump, wegen Falschaussage und Behinderung der Justiz angeklagt. Stone wurde am Freitagmorgen in seinem Haus in Florida verhaftet. Mueller untersucht die Sabotagekampagne des russischen Geheimdienstes gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton im Wahlkampf 2016. Zudem soll er herausfinden, ob Trumps Team von dieser Kampagne wusste oder dabei geholfen hat. Stone wurde zum Ziel der Ermittlungen, weil er sich zeitweilig damit gebrüstet hatte, Kontakt zu der Organisation Wikileaks gehabt zu haben. Über diese hatten die russischen Dienste nach Muellers Erkenntnissen Dokumente an die Öffentlichkeit gestreut, die sie von verschiedenen Organisationen und Personen aus dem Lager der Demokraten durch Hackerangriffe gestohlen hatten und die für Clinton peinlich waren. Stone hatte sich der Anklageschrift zufolge Trumps Team als Verbindungsmann zu Wikileaks angeboten und war damit offenbar auf Interesse gestoßen. Ob Stone nennenswerte Beziehungen zu Wikileaks hatte, ist unklar. Sicher scheint zu sein, dass er mit einer virtuellen Person kommunizierte, hinter der US-Ermittler den russischen Geheimdienst vermuten. Nachdem Wikileaks im Juli 2016 eine erste Tranche Dokumente veröffentlicht hatte, wurde Stone der Anklageschrift zufolge von "ranghohen Vertretern des Trump-Lagers" gebeten herauszufinden, was noch folgen werde. Später hatte Stone vor einem Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses die Unwahrheit sowohl über Kontakte mit dem Umfeld von Wikileaks als auch mit Trumps Wahlkampfteam gesagt. Viele der Informationen in der Anklageschrift waren bereits bekannt - nicht zuletzt deswegen, weil Stone selbst mit seinen angeblichen Verbindungen zu Wikileaks und vermeintlichem Insiderwissen angegeben hatte. Mueller wirft Stone zudem nicht vor, dass die Kontakte an sich illegal oder verräterisch gewesen seien, sondern dass er das Abgeordnetenhaus belogen, die Ermittlungen behindert und Zeugen beeinflusst haben soll. Trump selbst taucht in der Anklageschrift nicht auf, Mueller zieht keine direkte Verbindung zwischen Russland und dem Präsidenten.