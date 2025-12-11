Juan Orlando Hernández hat guten Grund, außer dem lieben Gott vor allem Donald Trump zu danken. „Sie haben mein Leben verändert“, sagt der frühere Präsident von Honduras im Netz. „Das werde ich Ihnen nie vergessen.“ Ohne den US-Präsidenten müsste der Drogenbaron noch lange in einer amerikanischen Zelle sitzen. Stattdessen feiert er in Videos auf Spanisch und Englisch den Herrn im Himmel und den Mann im Weißen Haus.