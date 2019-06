2. Juni 2019, 18:57 Uhr USA Trump beginnt Wahlkampf

US-Präsident Donald Trump will am 18. Juni bei einem Auftritt mit Vizepräsident Mike Pence offiziell den Wahlkampf für seine Wiederwahl 2020 starten. Trump teilte auf Twitter mit, an der "historischen" Veranstaltung in Orlando im US-Bundesstaat Florida würden auch First Lady Melania Trump und Pences Ehefrau Karen teilnehmen. Dass der 72 Jahre alte Republikaner bei der Präsidentenwahl im November 2020 seine Wiederwahl anstrebt, ist seit Langem bekannt. Dass Trump den Wahlkampfauftakt in Florida bestreitet, ist kein Zufall. Der Sonnenstaat im Süden gilt als Schlüssel zum Wahlsieg. Mit 29 Wahlmännern ist Florida mit New York der drittgewichtigste Bundesstaat im US-Wahlsystem nach Texas und Kalifornien und mit Abstand der größte Swing State. Das sind Bundesstaaten, in denen der Wahlausgang ungewiss ist.