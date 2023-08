Von Fabian Fellmann, Washington

Nun soll Donald Trump also doch noch büßen für seine Lügen über die Präsidentschaftswahl 2020 und den gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Am Dienstag hat Sonderermittler Jack Smith deswegen Anklage erhoben gegen den 77-Jährigen, mit einem 45 Seiten starken Dossier, das bisher unbekannte Details enthält über jene turbulenten Wochen, in denen sich Donald Trump an der Macht zu halten versuchte.