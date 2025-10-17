Die Geschichte klingt wie das Drehbuch eines zweitklassigen Politthrillers. Einst war John Bolton Trumps Nationaler Sicherheitsberater, dann wurde er zu einem seiner lautesten Kritiker. Am Donnerstag ist er nun angeklagt worden. Vorgeworfen wird ihm, was schon Hillary Clinton und später auch Donald Trump vorgeworfen wurde: der gesetzeswidrige Umgang mit geheimen Informationen.
USA„Der größte Skandal seit Hillarys E-Mails“ – Trump-Kritiker Bolton angeklagt
Lesezeit: 3 Min.
John Bolton ist der dritte Gegner Trumps innerhalb weniger Wochen, gegen den Anklage erhoben wird. Ihm wird vorgeworfen, über unsichere Kanäle geheime Informationen an Unbefugte weitergeleitet zu haben.
Von Charlotte Walser, Washington
Urteil zur Nationalgarde:Eine weitere Richterin stellt sich gegen Trump
Darf US-Präsident Trump die Nationalgarde nach Chicago und Portland schicken? Zwei Richterinnen aus den jeweiligen Bundesstaaten untersagen den Einsatz. Doch die Auseinandersetzung ist damit nicht zu Ende.
Lesen Sie mehr zum Thema