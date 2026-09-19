Am Freitag hat Donald Trump wie üblich allerlei Beiträge ins Netz gestellt, gegen Nachmittag machte auf Truth Social dies die Runde: „Ich bin stolz darauf, bekannt zu geben, dass ich mit sofortiger Wirkung Fake-News-Sender wie CNN , MS NOW (...) und Politico (...) aus dem Weißen Haus verbanne“, schrieb Trump. „ Medien sollten nicht ständig Fiktion und Lügen verbreiten oder darüber berichten dürfen, wenn sie über den Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Trump-Regierung oder die Vereinigten Staaten von Amerika berichten. Weitere „Fake-News“-Medien werden folgen.“

So steht da dieser mutmaßliche Erlass des amerikanischen Oberbefehlshabers. Aber was hat das zu bedeuten, und wieso soll das jetzt diese beiden Funkhäuser und diese digitale Zeitung treffen? Kann der Mann im Oval Office Berichterstatter, die ihn gerade oder generell stören, einfach aus dem Haus des Volkes werfen, denn das ist das Weiße Haus ja? Könnte ihm da eventuell schon der viel gefeierte Erste Verfassungszusatz im Wege stehen, die Garantie der Meinungsfreiheit? Und wie ernst ist Trumps neuester Wutanfall überhaupt zu nehmen?

Eine erste Antwort gab Trump selbst, als er am Nachmittag von noch geduldeten Chronisten auf die Geächteten angesprochen wurde. „Sie schreiben absichtlich Negatives, und das tun sie, weil sie versuchen wollen, die Republikaner und eine republikanische Regierung zu schwächen“, sagte er. „Ein ganz einfaches Verbot“ sei das. „Ich will sie nicht in meinem Büro haben. Ich will sie nicht hier haben. Ich würde sagen, das Verbot sollte so weit wie möglich gehen – aber wenn sie sich wieder einkriegen würden, dann würde ich mir die Sache noch einmal ansehen.“

Rückkehr durch Lobhudelei?

Wenn sie sich wieder einkriegen? Wenn die Sender CNN oder MS NOW, vormals MSNBC, und das zu Springer gehörende Portal Politico also nach seinen Wünschen berichten? Mal unabhängig davon, dass das grundsätzlich nicht die Aufgabe von Journalisten ist, so gibt es auch nicht übermäßig viel Anlass, den US-Präsidenten zu lobpreisen. In seinem Krieg in Iran zum Beispiel ist kein Ende in Sicht, die Preise an den Zapfsäulen und in den Supermärkten steigen und steigen.

Wenn Trump behauptet, dass nach den Zwischenwahlen am 3. November alles billiger werde, weil der Krieg dann bald vorbei sei, dann haben da nicht nur Journalisten Zweifel. Laut Meinungsforschern wird Trump immer unbeliebter, selbst bei seinen Klassikern Wirtschaft und Immigration lehnt ihn eine Mehrheit ab. Das ehrwürdige Kennedy Center will er abreißen oder verfallen lassen, wenn sein Name nicht auf der Fassade steht. Der EU droht er mit Handelsbeschränkungen, falls das Abkommen mit Kanada, das er in einen Zollstreit verwickelt hat, Realität wird.

Und das sind nur ein paar Themen, über die gerade diskutiert wird, von Trumps Angriffen auf den Rechtsstaat und Andersdenkende ganz zu schweigen. Die Leute von CNN, MS NOW und Politico schauen sich das wie viele andere heimische und internationale Beobachter genau an und nehmen seine Halbwahrheiten oder Lügen auseinander. Die ständige Aufmerksamkeit braucht Trump zwar wie die Luft zum Atmen, aber Kritik verträgt er schlecht. Am wenigsten schätzt er Hinweise auf Inkompetenz und Korruption, und nach einer Woche voller miserabler Umfragewerte und Niederlagen vor Gericht ist er offenbar besonders nervös geworden. Vielleicht soll das Manöver aber auch nur von seinem Desaster im Namen Osten ablenken.

CNN gibt sich betont mutig

Mit CNN verbindet ihn eine traditionelle Hassliebe, obwohl der Sender in seinen Studiodebatten auch Anhänger von Trump und seiner Maga-Bewegung zu Wort kommen lässt. Zu den Stammgästen zählt Scott Jennings, der anscheinend zu den Kandidaten für die Nachfolge von Karoline Leavitt als Trumps Sprecher gehört. CNN-Reporter treten auch bei Trumps öffentlichen Terminen besonders mutig auf, vorneweg Kaitlan Collins, die Chefkorrespondentin für das Weiße Haus. Kürzlich stichelte Trump wieder live, dass er sie noch nie habe lächeln sehen. Er nannte sie „sehr dumm und unglücklich“, Collins ließ das professionell abtropfen und fragte weiter. Beleidigungen sind bei Trump Routine, die Unterstellung „Fake News“ ist bei ihm sowieso Standard.

Er bezeichnete Journalisten als „Feinde des Volkes“ und Journalistinnen als „Piggy“ oder „hässlich, sowohl innerlich als auch äußerlich“. Der renommierte Autorin Maggie Haberman machte er Ende August auf Truth Social zu einer „Fake-Reporterin der scheiternden New York Times“ und zur „Betrügerin“. Maggie Haberman schreibt für die New York Times, die wohl erfolgreichste Zeitung der Welt, und hat exzellent dokumentierte Bücher über Trump verfasst. Trump selbst dagegen wurde wegen Betrugs strafrechtlich verurteilt.

Trumps Millionen- und Milliardenklagen

Der US-Präsident strengte auch Millionen- und Milliardenklagen gegen ihm missliebige Medien an. Einige Beklagte wie die New York Times oder das Wall Street Journal hielten dagegen, andere wie ABC oder CBS knickten ein. Bei der Washington Post brachte Besitzer Jeff Bezos, einst ein Krititiker Trump, das Meinungsressort weitgehend auf Linie, etliche Kolumnisten gingen. CNN wiederum gehört zum Konzern Warner Bros. Discovery, den der Rivale Paramount kaufen will. Was ganz in Trumps Sinne wäre, denn Paramount wird kontrolliert von David Ellison und seinem Vater Larry, dem Trump-nahen Milliardär.

In seiner ersten Amtszeit ließ Trump dem CNN-Mann die Akkreditierung entziehen, ein Gericht ging dazwischen. In seiner zweiten Amtszeit verweigerte er der Agentur AP den Zutritt zur Air Force One, dem Oval Office und anderen Trump-Orten wie Mar-a-Lago, weil sich deren Redaktion aus guten Gründen weigert, den Golf von Mexiko zum Gulf of America zu machen. Dafür gehen im Weißen Haus mehr Podcaster und Influencer aus der Maga-Szene denn je ein und aus. Im Pentagon hat es der Verteidigungsminister alias Kriegsminister Pete Hegseth sogar geschafft, dass nahezu der gesamte traditionelle Pressepool ausgezogen ist. Die Betroffenen wollten eine Art Maulkorberlass nicht unterschreiben.

„Das, was Diktatoren tun“

Folgt jetzt also der große Knall? „Laut der US-Verfassung haben wir das Recht, ohne Behinderung oder Einmischung seitens der Regierung zu berichten“, reagiert ein CNN-Sprecher auf Trumps Attacke auf die Pressefreiheit. „Sollte das von Präsident Trump angedrohte Verbot tatsächlich umgesetzt werden, käme dies einem rechtswidrigen Angriff auf dieses grundlegende und verfassungsrechtlich geschützte Recht gleich.“ Auch Politico werde „weiterhin fair über dieses und das künftige Weiße Haus berichten“, erklärte das Unternehmen. „Wir werden unsere durch den Ersten Verfassungszusatz garantierten Rechte entschieden gegen jeden Versuch verteidigen, sie einzuschränken.“

Die White House Correspondents’ Association WHCA verweist ebenfalls auf die Verfassung. „Dieser Schutz hängt nicht davon ab, ob dem Präsidenten die Berichterstattung eines Nachrichtenmediums gefällt“, heißt es in einem Statement der WHCA-Präsidentin Jacqui Heinrich, die für den von Trump geschätzten Sender Fox News arbeitet. Hier gehe es „um mehr als nur um die Rechte von Journalisten. Es geht um das Recht des amerikanischen Volkes auf eine umfassende und unabhängige Darstellung der Aktivitäten, politischen Maßnahmen und Entscheidungen der Person, die das höchste Amt des Landes bekleidet.“

Wie es aussieht, hat Trump auch die New York Times und die Washington Post im Visier, aber die will er noch nicht hinauswerfen. Was sagen die Demokraten? „Donald Trump hat gerade das getan, was Diktatoren im Laufe der Geschichte getan haben“, schreibt der Senator Chuck Schumer auf X. Doch dies sei „eine Demokratie“, Trump werde „weder die Nachrichten manipulieren noch die Wahrheit vertuschen können.“