Am Montagabend, wenige Stunden, bevor die Wahllokale öffneten, stand Donald Trump noch auf der Bühne einer Mehrzweckhalle in Lexington, Kentucky. Neben ihm stand Matt Bevin, der Gouverneur des Bundesstaates. Trump war da, um in letzter Minute noch etwas Wahlkampfhilfe zu leisten. "Wenn du verlierst, werden sie sagen, dass Trump die größte Niederlage in der Weltgeschichte erlitten hat", prophezeite der US-Präsident. Am Dienstag verlor Bevin seine Wiederwahl dann gegen den demokratischen Kandidaten Andy Beshear - zumindest sah es am späten Abend so aus, nachdem alle Wahlkreise ihre Ergebnisse gemeldet hatten: Beshear hatte 49,2 Prozent, Bevin hatte 48,9 Prozent, der Vorsprung des Demokraten betrug nur 5150 Stimmen.

Und am Mittwochmorgen fragten sich die politischen Beobachter in Washington, ob das nun tatsächlich die größte Niederlage der Weltgeschichte für Donald Trump war. Immerhin waren die regionalen Wahlen am Dienstag in Kentucky, Mississippi und Virginia die letzten größeren Tests vor der Kongress- und Präsidentschaftswahl im November 2020. Als Antwort gab es zwei Interpretationen.

Einerseits: Bevin ist ein hundertfünfzigprozentiger Trump-Anhänger, und er hat seine Nähe zum Präsidenten im Wahlkampf bei jeder Gelegenheit betont. Er hat sogar versucht, das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump zu nutzen, um seine Wähler zu mobilisieren und die Demokraten zu attackieren. Insofern stand in Kentucky - ein konservativer, republikanisch beherrschter Südstaat, den Trump 2016 mit 30 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen hatte - in gewisser Weise auch der Präsident auf dem Wahlzettel. Und weil Bevin verlor, verlor eben auch Trump.

Andererseits: Bevin war einer der unbeliebtesten Gouverneure des Landes. Selbst seine Partei mochte ihn nicht. Im Sommer hatte er in Umfragen zeitweise zweistellig hinter Beshear gelegen. Es ist daher durchaus denkbar, dass Trumps Auftritt in Lexington am Montag Schlimmeres verhindert und Bevins Rückstand knapp gehalten hat - zumal fünf andere Republikaner ihre Wahlen für wichtige Ämter am Dienstag problemlos gewonnen haben. Entsprechend stolz verkündete Trump am Mittwoch bei Twitter, dass fünf von sechs Kandidaten, die er unterstützt habe, gewonnen hätten.

In beiden Interpretationen steckt eine Portion Wahrheit. Und auch die anderen Wahlergebnisse ließen sich so oder so auslegen: Im konservativen Mississippi, wo Trump ebenfalls mit einer Veranstaltung Wahlkampfhilfe geleistet hatte, gewann der republikanische Kandidat Tate Reeves mit deutlichem Abstand das Gouverneursamt. In Virginia hingegen erlitten die Republikaner eine drastische Niederlage. Die Demokraten übernahmen in beiden Parlamentskammern des Bundesstaates die Mehrheit. Der Südstaat Virginia verliert zwar schon seit Jahren seine einst solide republikanische Prägung. Aber seit Trump regiert, hat sich der Trend beschleunigt.

Das hat vor allem damit zu tun, dass Trump unabhängige Wähler sowie moderate Republikaner in den Vororten zunehmend abstößt. Das war schon bei der Kongresswahl 2018 der Fall, bei der die Demokraten das US-Abgeordnetenhaus zurückeroberten. Und auch die Wahlen in Kentucky und Virginia haben diese Entwicklung bestätigt: Die Republikaner sind auf dem Land stark, die Demokraten in den Städten - das ist ein bekanntes Muster, und die Wahlen am Dienstag haben diese Spaltung vertieft. Aber da inzwischen auch gut gebildete, gut verdienende, unideologische Vorortwähler - und vor allem Wählerinnen -, die früher Kernwähler der Republikaner waren, aus Protest gegen Trumps harten Rechtskurs die Demokraten wählen, kippen die Mehrheiten.

In Virginia gewannen die Demokraten in den Vororten von Washington und Richmond Parlamentssitze hinzu. In Kentucky gingen unter anderem die südlichen Suburbs von Cincinnati zu Beshear über. Dort hatte vor vier Jahren noch Bevin gewonnen. Selbst in Mississippi stimmten mehr Vorortwähler als früher für die Demokraten, auch wenn es insgesamt für einen Sieg nicht reichte. Für die Demokraten ist das ein erfreulicher Trend. Allerdings wurde am Dienstag auch klar, dass in diesem relativ konservativen politischen Umfeld nur Kandidaten gewinnen, die nicht zu weit links stehen.