Der US-Präsident wendet sich zunehmend von der Ukraine ab – und Russland zu. Der Zeitpunkt, kurz vor den Zwischenwahlen, ist kein Zufall. Die Kritik an Trumps Alleingang ist auch im konservativen Lager massiv.

Donald Trump ist gerade wieder eifrig damit beschäftigt, Wolodimir Selenskij schlechtzumachen und Wladimir Putin zu loben. „Russland hat sich, ehrlich gesagt, in der Ukraine-Frage gut verhalten“, verkündete der US-Präsident am Montag, ehe er am Weißen Haus im Helikopter zu einer seiner Wahlkampfveranstaltungen abhob: „Sie haben nicht viel getan.“ Er sagte das an einem Tag, als Russlands Attacken mit Drohnen und Raketen auf Kiew fortgesetzt wurden. Mindestens neun Menschen wurden getötet, wie die ukrainische Regierung meldete.