Zum Hauptinhalt springen

USADie neue Eiszeit zwischen Washington und Kiew

Lesezeit: 5 Min.

Gespräche in Oslo: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (2. v. r.) trifft Norwegens Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre, den finnischen Präsidenten Alexander Stubb und den US-Gesandten Steve Witkoff.
Gespräche in Oslo: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (2. v. r.) trifft Norwegens Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre, den finnischen Präsidenten Alexander Stubb und den US-Gesandten Steve Witkoff.
Foto: Heiko Junge/NTB/Imago

Der US-Präsident wendet sich zunehmend von der Ukraine ab – und Russland zu. Der Zeitpunkt, kurz vor den Zwischenwahlen, ist kein Zufall. Die Kritik an Trumps Alleingang ist auch im konservativen Lager massiv.

Von Peter Burghardt, Washington

SZ bei Google bevorzugen

Donald Trump ist gerade wieder eifrig damit beschäftigt, Wolodimir Selenskij schlechtzumachen und Wladimir Putin zu loben. „Russland hat sich, ehrlich gesagt, in der Ukraine-Frage gut verhalten“, verkündete der US-Präsident am Montag, ehe er am Weißen Haus im Helikopter zu einer seiner Wahlkampfveranstaltungen abhob: „Sie haben nicht viel getan.“ Er sagte das an einem Tag, als Russlands Attacken mit Drohnen und Raketen auf Kiew fortgesetzt wurden. Mindestens neun Menschen wurden getötet, wie die ukrainische Regierung meldete.

Zur SZ-Startseite

MeinungUSA
:Donald Trump sind die Ukraine und Europas Sicherheit egal

SZ PlusKommentar von Hubert Wetzel
Portrait undefined Hubert Wetzel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite