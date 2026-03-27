Um drei Uhr morgens hatte das Warten ein Ende: US‑Außenminister Marco Rubio landete zum G-7‑Außenministertreffen in Frankreich. Die Vertreter der übrigen sechs Staaten und ihre Gäste waren da längst angekommen – und hatten einen Tag Zeit, sich auf die jüngsten Forderungen aus Washington einzustellen. In einem mittelalterlichen Kloster nahe Paris berieten sie darüber, welchen Platz Europa und die sogenannten Mittelmächte in der neuen Weltordnung noch einnehmen können. „Ich bin nicht da, um sie glücklich zu machen“, sagte Rubio noch vor seinem Abflug in Washington. Partnerschaft auf Augenhöhe klingt anders.