Um drei Uhr morgens hatte das Warten ein Ende: US‑Außenminister Marco Rubio landete zum G-7‑Außenministertreffen in Frankreich. Die Vertreter der übrigen sechs Staaten und ihre Gäste waren da längst angekommen – und hatten einen Tag Zeit, sich auf die jüngsten Forderungen aus Washington einzustellen. In einem mittelalterlichen Kloster nahe Paris berieten sie darüber, welchen Platz Europa und die sogenannten Mittelmächte in der neuen Weltordnung noch einnehmen können. „Ich bin nicht da, um sie glücklich zu machen“, sagte Rubio noch vor seinem Abflug in Washington. Partnerschaft auf Augenhöhe klingt anders.
G-7-Treffen in FrankreichEuropa sucht seinen Platz in der Welt
Lesezeit: 3 Min.
Während Washington den Konflikt im Nahen Osten eskaliert, ringt Europa um seine Haltung. Berlin sucht das Gespräch – und erkennt, wie schmal der Grat geworden ist zwischen Partnerschaft mit den USA und Abhängigkeit. Das zeigt sich auch beim Treffen der G-7-Außenminister.
Von Sina-Maria Schweikle, Vaux-de-Cernay
Benzinpreise in den USA:Die Wut an den Zapfsäulen wächst
Auch in den USA sind die Spritpreise zuletzt stark gestiegen, aus Sicht der meisten Amerikaner: deutlich über die Grenze des Zumutbaren. Wenn das so bleibt, könnten die Demokraten womöglich sogar wieder eine Wahl gewinnen.
Lesen Sie mehr zum Thema