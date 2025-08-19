Die demokratischen Abgeordneten in Austin wollten verhindern, dass die Republikaner Wahlkreisgrenzen manipulieren. Nun können sie es kaum noch aufhalten. Doch der Streit ums Gerrymandering geht weiter.

Von Max Fluder

Nicole Collier schläft. Man kann der texanischen Parlamentsabgeordneten der Demokratischen Partei dabei zuschauen, auf X streamt sie das alles live. Wobei man Dienstagmorgen deutscher Zeit, zu tiefster Nacht in Austin, der Hauptstadt Texas, in erster Linie einen leeren Sitzungssaal sieht und Collier hinten im Raum auszumachen versucht. Dass die Abgeordnete aus Fort Worth hier schläft, dass sie die Nacht in einem – wie sie sagt – zugesperrten Parlament verbringen muss, darf man ruhig als Protestakt verstehen. Aber dazu später mehr.