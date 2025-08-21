Zum Hauptinhalt springen

Veränderte Wahlkreise in Texas und KalifornienTrumps Befehl und Newsoms Revanche

Demokraten und Demonstranten im texanischen Kapitol, nachdem das dortige Parlament das Gesetz verabschiedet hat.
Demokraten und Demonstranten im texanischen Kapitol, nachdem das dortige Parlament das Gesetz verabschiedet hat. (Foto: Sergio Flores/REUTERS)

Texas baut seine Wahlkreise so um, dass die Partei des US-Präsidenten bei den Zwischenwahlen 2026 fünf Sitze im Repräsentantenhaus dazugewinnen dürfte. Die Demokraten an der Westküste wollen kontern, und das ist erst der Anfang.

Von Peter Burghardt, Washington

Donald Trumps Wunsch ist Texas Befehl, also wird jetzt mal kurz die Wahllandschaft verändert. Trotz weltweit beachteter Gegenwehr der Demokraten brachten die texanischen Republikaner am Mittwoch einen Gesetzentwurf durch das regionale Repräsentantenhaus, das die dortigen Wahlkreise umbaut und dem US-Präsidenten bei den Zwischenwahlen im November 2026 fünf zusätzliche Sitze im nationalen Repräsentantenhaus verspricht.

