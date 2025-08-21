Veränderte Wahlkreise in Texas und Kalifornien Trumps Befehl und Newsoms Revanche 21. August 2025, 6:30 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Demokraten und Demonstranten im texanischen Kapitol, nachdem das dortige Parlament das Gesetz verabschiedet hat. (Foto: Sergio Flores/REUTERS)

Texas baut seine Wahlkreise so um, dass die Partei des US-Präsidenten bei den Zwischenwahlen 2026 fünf Sitze im Repräsentantenhaus dazugewinnen dürfte. Die Demokraten an der Westküste wollen kontern, und das ist erst der Anfang.

Von Peter Burghardt, Washington

