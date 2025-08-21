Donald Trumps Wunsch ist Texas’ Befehl, also wird jetzt mal kurz die Wahllandschaft verändert. Trotz weltweit beachteter Gegenwehr der Demokraten brachten die texanischen Republikaner am Mittwoch einen Gesetzentwurf durch das regionale Repräsentantenhaus, das die dortigen Wahlkreise umbaut und dem US-Präsidenten bei den Zwischenwahlen im November 2026 fünf zusätzliche Sitze im nationalen Repräsentantenhaus verspricht.
Veränderte Wahlkreise in Texas und KalifornienTrumps Befehl und Newsoms Revanche
Lesezeit: 4 Min.
Texas baut seine Wahlkreise so um, dass die Partei des US-Präsidenten bei den Zwischenwahlen 2026 fünf Sitze im Repräsentantenhaus dazugewinnen dürfte. Die Demokraten an der Westküste wollen kontern, und das ist erst der Anfang.
Von Peter Burghardt, Washington
USA:Gerrymandering: So läuft die Wahlkreismanipulation
Die Republikaner in Texas wollen die Mehrheiten ihrer Partei zementieren – über eine Veränderung der Wahlkreisgrenzen. Wie funktioniert das?
Lesen Sie mehr zum Thema