Der Streit um die geflüchteten Demokraten von Texas hat das gesamte Land erfasst. Auch andere US-Bundesstaaten wollen jetzt zum eigenen Vorteil ihre Wahlkreise neu sortieren. In US-Medien ist bereits die Rede vom „Redistricting War“.

Von Boris Herrmann, New York

Unter allen Kriegen, mit denen die Amerikaner derzeit mittelbar oder unmittelbar zu tun haben, erfährt der sogenannte „Redistricting War“ dieser Tage womöglich die größte Aufmerksamkeit. Er ist vor nicht allzu langer Zeit in Texas ausgebrochen, droht nun aber auf eine ganze Reihe weiterer US-Bundesstaaten überzugreifen: Kalifornien, Indiana, Missouri, South Carolina, Illinois. Von Ost bis West, von Nord bis Süd, von Maga-Rot bis Mamdani-Blau könnten bald so ziemlich alle Ecken dieses Landes betroffen sein. „Wir sind im Krieg“, sagte dieser Tage Kathy Hochul, die demokratische Gouverneurin des Bundesstaats New York.