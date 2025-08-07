Zum Hauptinhalt springen

Texas und die Wahlkreise„Wir bekämpfen Feuer mit Feuer“

Lesezeit: 3 Min.

Teilnehmer studieren eine Karte der USA während einer öffentlichen Anhörung des Senats-Sonderausschusses zur Neufestlegung der Wahlbezirke am 7. August 2025 in Austin, Texas. (Foto: Brandon Bell/Getty via AFP)

Der Streit um die geflüchteten Demokraten aus Austin hat das gesamte Land erfasst. Demokratische US-Bundesstaaten warnen, sie könnten ihre Wahlkreise ebenfalls zum eigenen Vorteil umsortieren, wenn Texas das tut. US-Medien reden schon vom „Redistricting War“.

Von Boris Herrmann, New York

Unter allen Kriegen, mit denen die Amerikaner derzeit mittelbar oder unmittelbar zu tun haben, erfährt der sogenannte „Redistricting War“ dieser Tage in den USA womöglich die größte Aufmerksamkeit. Er ist vor nicht allzu langer Zeit in Texas ausgebrochen, droht nun aber auf eine ganze Reihe weiterer US-Bundesstaaten überzugreifen: Kalifornien, Indiana, Missouri, South Carolina, Illinois. Von Ost bis West, von Nord bis Süd, von Maga-Rot bis Mamdani-Blau könnten bald so ziemlich alle Ecken dieses Landes betroffen sein. „Wir sind im Krieg“, sagte dieser Tage Kathy Hochul, die demokratische Gouverneurin des Bundesstaats New York.

Portrait undefined Boris Herrmann

