Seine Unterstützung für Israel schadet US-Präsident Joe Biden, zeigt sich in Umfragen. Und mit Blick auf eine mögliche weitere Amtszeit ist sein Alter ein Handicap.

In einem Jahr wird in den USA gewählt. Die Wirtschaft erholt sich allmählich. Gleichzeitig ist Donald Trump Dauergast vor Gericht. Warum liegt er trotzdem in Umfragen vor Amtsinhaber Joe Biden?