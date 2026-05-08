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TennesseeEin Wahlkreis mit mehrheitlich Schwarzen? Nicht mit ihm

Lesezeit: 2 Min.

Evangelikal und erzkonservativ: Bill Lee, Republikaner und Gouverneur von Tennessee.
Evangelikal und erzkonservativ: Bill Lee, Republikaner und Gouverneur von Tennessee. George Walker IV/AP

Gouverneur Bill Lee hat sich die neue Rechtsprechung zunutze gemacht und ein Gesetz unterschrieben. Und damit wird sein Staat wohl keinen Demokraten mehr ins US-Repräsentantenhaus entsenden.

Von Reymer Klüver

Bill Lee dürfte selbst politisch interessierten Amerikanern bisher eher unbekannt geblieben sein. Der 66 Jahre alte Gouverneur von Tennessee mit dem typischen Südstaaten-Nachnamen war eben einer der inzwischen vielen ultrakonservativen Provinzpolitiker, die seit Jahren mit großer Begeisterung von den Wählern im sogenannten Bible Belt, der sich über den Süden der kontinentalen USA erstreckt, in höchste Ämter geschickt werden. Jetzt ist er auf einmal ins nationale Rampenlicht getreten.

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