Bill Lee dürfte selbst politisch interessierten Amerikanern bisher eher unbekannt geblieben sein. Der 66 Jahre alte Gouverneur von Tennessee mit dem typischen Südstaaten-Nachnamen war eben einer der inzwischen vielen ultrakonservativen Provinzpolitiker, die seit Jahren mit großer Begeisterung von den Wählern im sogenannten Bible Belt, der sich über den Süden der kontinentalen USA erstreckt, in höchste Ämter geschickt werden. Jetzt ist er auf einmal ins nationale Rampenlicht getreten.