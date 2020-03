Afghanistan:US-Luftschlag gegen Taliban

Eine US-Drohne verlässt den Militärflughafen in Kandahar.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen Luftangriff auf Taliban-Kämpfer in Afghanistan ausgeführt. Es ist der erste derartige Angriff, seit die USA und die Taliban am Samstag ein Friedensabkommen geschlossen haben.

Ein Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan bestätigte die Attacke via Twitter. Es handle sich um eine "defensive" Maßnahme, um einen Angriff von Taliban-Kämpfern zu beenden, die im Bezirk Nahr-e Saradsch in der südafghanischen Provinz Helmand einen afghanischen Militärposten attackiert hätten.

"Um es klar zu machen - wir fühlen uns dem Frieden verpflichtet, aber wie haben die Verantwortung, unsere #ANDSF-Partner zu verteidigen", twitterte US-Militärsprecher Leggett. Die Taliban seien offenbar entschlossen, die Gelegenheit (zum Frieden) zu verschwenden. Die Führungsebene der Taliban habe versprochen, dass sie die Gewalt reduzieren werde. "Wir rufen die Taliban dazu auf, überflüssige Angriffe zu stoppen und ihre Verpflichtungen einzuhalten."

Am vergangenen Samstag hatten die USA nach langen Verhandlungen mit den Taliban ein Abkommen über Wege zum Frieden in Afghanistan geschlossen. Es soll einen stufenweisen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan einleiten und zu innerafghanischen Friedensgesprächen führen. Vorangegangen war eine einwöchige Phase verringerter Gewalt.

Die USA hatten nach Unterzeichnung des Deals betont, dass sie weiterhin erwarteten, dass das Gewaltniveau niedrig bleibe. Hochrangige Taliban hatten gesagt, die Anschläge gegen US-Kräfte würden eingestellt, die Angriffe gegen afghanische Ziele würden bis zu einer innerafghanischen Einigung jedoch fortgeführt.

Allein am Mittwoch waren bei zwei Anschlägen in Nordafghanistan lokalen Politikern zufolge mindestens 20 Sicherheitskräfte getötet worden. Ein Talibansprecher, Kari Jusuf Ahmadi, meldete Angriffe in Helmand, Urusgan und Kandahar.