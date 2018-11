2. November 2018, 18:56 Uhr USA Tacos mit der Gabel

Robert O'Rourke ist Kandidat der Demokraten in Texas für den US-Senat. In progressiven Kreisen hat er sich zu einer Art Star entwickelt. Doch seine Wahl wäre eine Sensation.

Von Alan Cassidy, San Antonio

"Ich fühle mich besser, als ich aussehe": Robert "Beto" O'Rourke (in der Mitte) soll das Unmögliche möglich machen. (Foto: Loren Elliott/AFP)

Ist das der Retter der Demokraten? Der neue Bobby Kennedy? Der weiße Obama? Wer an diesem Abend in San Antonio eine Antwort auf diese Fragen sucht, muss erst die Texmex-Partyband überstehen, die ihre Spielzeit auf der Bühne längst um das erträgliche Maß überschritten hat. Das Schlagzeug stampft, die Orgel jammert, und der Frontmann mit dem Cowboyhut schreit Songzeilen in das Mikrofon, bei denen sich auch die vielen zweisprachigen Zuhörer im Publikum nicht sicher sind, ob das jetzt Englisch ist oder ...