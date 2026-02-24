Am Dienstagabend im Kapitol werden sie einander direkt gegenübersitzen, der US-Präsident und die Richterinnen und Richter. Donald Trump hält dann auf dem Podium seine Rede zur Lage der Nation, die State of the Union. Und die neun Männer und Frauen des Obersten Gerichtshofes hören zu, sie nehmen im Plenum mit den Abgeordneten, Senatoren und Kabinettsmitgliedern wie üblich in Reihe eins vor ihm Platz. Es ist Routine und diesmal doch besonders, denn einige Leute aus diesem Gremium hält der Präsident mehr oder weniger für Feinde.
USAWie der Supreme Court Trumps Willkür bremst
Lesezeit: 4 Min.
Mit seinem Zollurteil hat der Oberste Gerichtshof gezeigt, dass er Trump doch nicht alles durchgehen lässt. Bei der Rede zur Lage der Nation treffen der Präsident und die kritischen Richter nun aufeinander.
Von Peter Burghardt, Washington
