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USAOberster Gerichtshof stützt Trumps Asylpolitik

Lesezeit: 3 Min.

Mit haitianischer Flagge am Einkaufswagen: Enn Mann geht durch eine Gegend des New Yorker Bezirks Brooklyn, die auch „Little Haiti“ genannt wird.
Mit haitianischer Flagge am Einkaufswagen: Enn Mann geht durch eine Gegend des New Yorker Bezirks Brooklyn, die auch „Little Haiti“ genannt wird. MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Die Mehrheit der Richter am Supreme Court erlaubt es Donald Trump, den humanitären Schutz für Haitianer und Syrer aufzuheben und Schutzsuchende an der Grenze abweisen zu lassen.

Von Charlotte Walser, Washington

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„Sie essen die Hunde, sie essen die Katzen“: Das behauptete Donald Trump im Wahlkampf über Menschen aus Haiti, die in der Stadt Springfield im US-Bundesstaat Ohio leben. Für die Verbreitung dieses widerlegten Gerüchts erntete er Kritik und Spott. Aber kurz darauf wurde Trump zum US-Präsidenten gewählt.

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