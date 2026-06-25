Die Mehrheit der Richter am Supreme Court erlaubt es Donald Trump, den humanitären Schutz für Haitianer und Syrer aufzuheben und Schutzsuchende an der Grenze abweisen zu lassen.

„Sie essen die Hunde, sie essen die Katzen“: Das behauptete Donald Trump im Wahlkampf über Menschen aus Haiti, die in der Stadt Springfield im US-Bundesstaat Ohio leben. Für die Verbreitung dieses widerlegten Gerüchts erntete er Kritik und Spott. Aber kurz darauf wurde Trump gewählt.