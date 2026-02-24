Am Dienstagabend im Kapitol werden sie einander direkt gegenübersitzen, der US-Präsident und die Richterinnen und Richter. Donald Trump hält dann auf dem Podium seine Rede zur Lage der Nation, die State of the Union. Und die neun Männer und Frauen des Obersten Gerichtshofes hören zu, sie nehmen im Plenum mit den Abgeordneten, Senatoren und Kabinettsmitgliedern wie üblich in Reihe eins vor ihm Platz. Es ist Routine und diesmal doch besonders, denn einige Leute aus diesem Gremium hält der Präsident mehr oder weniger für Feinde.