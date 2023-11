Supreme Court der USA:Ethikkodex für die höchsten Richter

Richter Clarence Thomas im Gebäude des Obersten Gerichtshofes der USA in Washington. Er ist nicht der einzige Richter am Supreme Court, der sich fragwürdig verhalten hat.

Nachdem Richter am Obersten Gericht luxuriöse Geschenke verschwiegen haben, verpasst sich die höchste Justizinstanz der USA eigene Verhaltensregeln. Die sind allerdings eher schwammig.

Von Fabian Fellmann, Washington

Clarence Thomas verbringt seine Freizeit gern im Wohnmobil auf den Parkplätzen von Walmart-Supermärkten. So zumindest erzählt es der konservative Richter am Supreme Court der Vereinigten Staaten gern, wenn er sein Image des bodenständigen, einfachen Amerikaners poliert, der vor der "Gemeinheit in Washington" fliehen muss.