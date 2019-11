Die USA sind Verteidigungsminister Mark Esper zufolge offen dafür, weiterer Militärübungen mit Südkorea möglicherweise zu reduzieren. Hintergrund sind die ins Stocken geratenen Atomverhandlungen mit Nordkorea. Abhängig davon, was die Diplomatie erfordere, könnten die Übungen angepasst werden, sagte Esper laut seinem Ministerium am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Flug nach Südkorea. Es könnten, je nachdem, mehr oder weniger Übungen angesetzt werden. Jede Änderung werde in Absprache mit dem Bündnispartner Südkorea erfolgen. Vor Espers Besuch in Südkorea drohte ein Sprecher von Nordkoreas Kommission für Staatsangelegenheiten mit Gegenmaßnahmen, sollten die USA und Südkorea wie geplant neue Manöver abhalten. Es sei das "Recht auf Selbstverteidigung", um der Bedrohung der eigenen Souveränität etwas entgegenzusetzen.