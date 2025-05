Von Fabian Fellmann, Washington

Es ist kaum eine Woche her, da hielt Donald Trump einen Vortrag darüber, dass sich US-Präsidenten nicht in die Angelegenheiten fremder Länder einzumischen hätten. „Viel zu viele amerikanische Präsidenten litten unter dem Bedürfnis, in die Seele von ausländischen Anführern zu schauen und die US-Politik dazu zu benutzen, Recht zu sprechen“, sagte der 78-Jährige. Er hatte sich für seine Grundsatzrede ein Wirtschaftsforum in Saudi-Arabien ausgesucht, dessen Herrscher sechs Jahre zuvor den saudisch-amerikanischen Journalisten Jamal Khashoggi ermorden und mutmaßlich in Säure auflösen ließ.