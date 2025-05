Fabian Fellmann, Washington

Etwas verloren standen sie in einem Halbkreis, kleine USA-Fähnchen in der Hand. Die einen schwenkten den Star Spangled Banner und lächelten, sie wirkten erleichtert. Anderen war die Müdigkeit anzusehen, der Schock, in einem fremden Land angekommen zu sein, das nun ihre neue Heimat werden soll. Es war ein langer Flug von Johannesburg über den Atlantik nach Washington, mit Zwischenhalt in Tansania.