"Wir haben gesehen, was es war"

Anhänger von Donald Trump beim Sturm aufs Kapitol in Washington am 6. Januar 2021. Für den abgewählten US-Präsidenten handelt es sich um besorgte Patrioten.

Von Hubert Wetzel, Washington

In der Republikanischen Partei kann man derzeit ein Knacken hören. Es ist das Geräusch, das Beziehungen machen, wenn sie zerbrechen. Vor ein paar Tagen zum Beispiel: Da sagte Mike Pence einen Satz, den er während seiner vier Jahre als loyaler Vizepräsident von Donald Trump allenfalls heimlich gedacht hatte: "Trump hat unrecht." Und jetzt: Mitch McConnell, Vorsitzender der republikanischen Minderheitsfraktion im Senat. "Wir haben gesehen, was es war", sagte er am Dienstag. "Es war ein gewaltsamer Aufstand."