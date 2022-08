Gute Bildung kostet. Das gilt in vielen Ländern, aber ganz besonders in den USA. Um sich ihr Studium und die hohen Lebensunterhaltungskosten finanzieren zu können, nehmen viele Amerikaner schon in jungen Jahren enorme Kredite auf - und starten hoch verschuldet ins Berufsleben.

Nach Angaben des US-Bildungsministeriums hat ein Bachelor-Absolvent nach Ende seines Studiums im Schnitt etwa 25 000 US-Dollar Schulden. Das Gesamtvolumen der Schulden beläuft sich derzeit auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Etwa 45 Millionen Amerikaner haben den Angaben zufolge Schulden beim Staat.

Die US-Regierung will in dieser Frage nun vielen Menschen entgegenkommen Präsident Joe Biden hat angekündigt, dass mehrere Millionen Hochschulabsolventen ihre Schulden beim Staat nicht mehr komplett zurückzahlen müssen. In Washington sagte er, dass die Regierung in Teilen auf die Rückzahlung von Studienkrediten verzichten werde.

Dafür soll ein Stufensystem gelten: Absolventen mit einem Jahresgehalt unter 125 000 Dollar (fast 125 400 Euro) beziehungsweise verheiratete Paare mit einem Haushaltseinkommen von unter 250 000 Dollar sollen 10 000 Dollar erlassen bekommen. Bei Absolventen aus einkommensschwachen Familien, die ihren Kredit aus einem speziellen Förderprogramm erhalten haben, beträgt der Erlass sogar 20 000 Dollar. Nach Angaben der Regierung könnten durch diese Regelung 20 Millionen Menschen schuldenfrei werden.

Mit dem teilweisen Schuldenerlass setzt Biden ein Wahlversprechen um. Er kündigte auch weitere Entlastungen an, etwa eine erneute Verlängerung des Moratoriums zur Rückzahlung von Studienkrediten bis Ende des Jahres. Es wurde wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, die viele Familien hart getroffen hatten, schon mehrfach verlängert.