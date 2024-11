Eigentlich hätte der New Yorker Richter Juan Merchan in der kommenden Woche verkünden sollen, welche Strafe er für Donald Trump verhängt, nachdem eine Jury in New York ihn im Mai wegen Bilanzfälschung schuldig gesprochen hatte. Seit diesem Dienstag ist klar: Das wird nicht passieren. Trump hat die Präsidentschaftswahl Anfang November gewonnen, im Januar wird erstmals in der Geschichte der USA ein verurteilter Straftäter ins Weiße Haus einziehen. Ob seine Verurteilung also überhaupt Konsequenzen für Trump haben wird, ist offener denn je.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft unter Führung von Alvin Bragg hat am Dienstag in einem Brief an Richter Merchan zweierlei gefordert. Erstens, dass dieser das Verfahren auf keinen Fall einfach einstellt, und zweitens, dass er die Verkündung des Strafmaßes auf das Jahr 2029 verschiebt. Also das Jahr, in dem Trump nach seiner zweiten Amtszeit wieder zum mehr oder weniger gewöhnlichen Bürger wird.

Für Bragg ist das ein Tanz auf dem Seil. Einerseits will er betonen, dass seine Behörde die Institution der Präsidentschaft respektiert. Andererseits will er deutlich machen, dass das Gesetz für alle Amerikaner gilt. Immerhin haben die zwölf Mitglieder der Jury wochenlang im Gericht gesessen, sie haben zugehört, Fragen gestellt, sie haben debattiert, und sie sind zu einem Urteil gekommen. Dieses Urteil lautet, dass Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde. Es wäre schwer vermittelbar, dieses Urteil im Namen des Volkes zu ignorieren, nur weil der Verurteilte in der Zwischenzeit in ein politisches Amt gewählt worden ist, selbst wenn es sich bei diesem Amt um das des Präsidenten der Vereinigten Staaten handelt.

Ein Umzug aus dem Weißen Haus ins Gefängnis? Eher unwahrscheinlich

Der Staatsanwalt Bragg hat sich nach langem Überlegen dazu entschieden, dass er den Richter Merchan bittet, den Fall auf Eis zu legen, solange Trump im Weißen Haus sitzt. Im Extremfall könnte sich aus dieser Konstellation ergeben, dass Trump im Jahr 2029 aus dem Weißen Haus, womöglich nach kurzem Zwischenstopp in seinem Anwesen Mar-a-Lago, ins Gefängnis umzieht. Theoretisch droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. In der Praxis dürfte es eher so aussehen, dass Trump 2029 zu einer Geldstrafe verurteilt würde, und für den unwahrscheinlichen Fall, dass er doch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt würde, gilt es als sicher, dass der Richter diese zur Bewährung aussetzte.

Trumps Anwälte hatten gefordert, dass das Verfahren nach dessen Wiederwahl zum Präsidenten eingestellt wird. Merchan hatte der Staatsanwaltschaft daraufhin bis zu diesem Dienstag Zeit gegeben, sich dazu zu verhalten. Wie und wann er sich nun zur Eingabe der Staatsanwaltschaft verhalten wird, ist unklar. Es kann Wochen dauern, bis er sich äußert, es kann Monate dauern.

In US-Medien ist Merchan so oft als „No Nonsense“-Richter beschrieben worden, dass man fast glauben konnte, das sei so etwas wie ein selten verliehener Orden, eine äußerst ungewöhnliche Auszeichnung der juristischen Zunft. Gemeint ist damit, dass Merchan an seinem Gericht keine Spielchen duldet, dass er seine Verfahren streng und stringent führt, und dass er keine Zeit für sophistische Argumente erübrigt.

In den USA ist es üblich, Ehrfurcht vor dem Amt des Präsidenten zu empfinden – auch als Richter

In diesem besonderen Fall könnte das bedeuten, dass er wie Staatsanwalt Bragg einen im Grunde unmöglichen Kompromiss zwischen zwei validen Argumenten finden muss. Kein verantwortungsbewusster Richter möchte sich nachsagen lassen, er habe den Präsidenten der USA in der Ausübung seiner Amtsgeschäfte behindert. Man muss dazu wissen, dass der Respekt vor dem Amt des Präsidenten in den USA nicht zu vergleichen ist mit der eher zurückhaltenden Wertschätzung, welche die Deutschen dem Bundeskanzleramt entgegenbringen. Die Ehrfurcht vor der Institution ist emotional eher vergleichbar mit dem Gefühl, dass die Briten der Monarchie entgegenbringen.

Zugleich hat der Richter Merchan immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig es ihm ist, das Urteil der Jury zu würdigen. Kann er also deren Spruch einfach ignorieren und das Verfahren beenden, um nicht als jemand dazustehen, der die Präsidentschaft nicht achtet? Wenn man seine Karriere und seine Urteile ansieht, erscheint es als wahrscheinlich, dass er eine Entscheidung mindestens so lange herauszögert, bis Trump am 20. Januar ins Amt eingeführt worden ist, um die historischen Abläufe nicht zu stören.

Anschließend dürfte Merchan eher auf der Seite landen, die argumentiert, Trump könne auch nach seiner Präsidentschaft einen Schuldspruch empfangen. Er hätte demnach nun eine vier Jahre währenden Auszeit.

Sollte Merchan so entscheiden, würden Trumps Anwälte in Berufung gehen. Es wäre dann wahrscheinlich, dass der Fall seinen Weg bis vor den Supreme Court fände. Von den neun Richterinnen und Richtern an diesem höchsten Gericht der USA gelten drei als liberal. Von den sechs Konservativen hat Trump während seiner ersten Präsidentschaft drei persönlich ausgewählt.