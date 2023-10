Von Christian Zaschke, New York

Womöglich steht Steve Scalise nun eine Zeit der Demütigungen bevor. Aber er wusste ja, worauf er sich einließ, als er seine Bewerbung als Sprecher des US-Repräsentantenhauses einreichte. Vor gut einer Woche hatten seine republikanischen Parteifreunde Kevin McCarthy in einem in der Geschichte der USA beispiellosen Vorgang als Speaker abgesägt und sich dabei in Teilen als unregierbar erwiesen. Warum soll es nun gerade Scalise gelingen, diese ebenso zur politischen Brutalität wie zur Selbstzerfleischung neigende Fraktion zu einen?