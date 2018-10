5. Oktober 2018, 18:56 Uhr USA Stark und schnell

Als Reaktion auf die Einmischung Pekings kündigt US-Vizepräsident Mike Pence eine härtere Gangart in der Außenpolitik an, die weit über Wirtschaftssanktionen hinausgeht.

Von Lea Deuber

Politische, ökonomische und militärische Mittel, dazu gezielte Propaganda - nach wenigen Sätzen kam US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstag in einer Rede beim Hudson Institute in Washington zum Punkt: Peking mische sich mit solchen Methoden systematisch in die US-Politik ein. Mit einer koordinierten Kampagne versuche China, die Unterstützung für Präsident Donald Trump zu untergraben und Einfluss auf die Zwischenwahlen im November zu nehmen.

Als Reaktion auf die aggressive chinesische Außenpolitik kündigte Pence in seiner rund 45-minütigen Ansprache einen härteren Kurs gegen ...