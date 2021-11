Die USA haben ihre Prognosen zum nuklearen Arsenal Chinas deutlich angehoben. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Washington könnte sich die Zahl der atomaren Sprengköpfe Chinas bis 2027 auf 700 und bis 2030 auf 1000 erhöhen. Im vergangenen Jahr lag die US-Prognose noch bei 400 bis Ende des Jahrzehnts. Dennoch läge die Volksrepublik weiter deutlich hinter dem US-Arsenal mit 3750 Sprengköpfen zurück. Die US-Regierung hat China wiederholt dazu aufgefordert, dem mit Russland geschlossenen Vertrag zur Rüstungskontrolle beizutreten. In seinem Jahresbericht an den Kongress äußert sich das Pentagon auch besorgt über die Chemie- und Biowaffen-Programme Chinas und den generellen technologischen Fortschritt der Volksrepublik.