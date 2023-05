Der in der Russland-Affäre vom früheren US-Präsidenten Donald Trump eingesetzte Sonderermittler hat seinen Abschlussbericht vorgelegt und die Bundespolizei FBI kritisiert. John Durham war 2019 damit beauftragt worden, die Russland-Ermittlungen des FBI im Umfeld des Wahlkampfteams von Trump im Jahr 2016 zu untersuchen. Er kommt zu dem Schluss, dass das FBI die Ermittlungen so nicht hätte durchführen dürfen. "Die Geschwindigkeit und die Art und Weise", mit der das FBI die Ermittlungen eröffnet habe, spiegle "eine deutliche Abweichung von der Art und Weise" wider, mit der das FBI in der Vergangenheit ähnliche Fälle behandelt habe - etwa bei Ermittlungen gegen die Demokratin Hillary Clinton. Einzelne Verantwortliche beim FBI hätten "ausgeprägte feindselige Gefühle gegenüber Trump" gehabt, so Durham.