Erstmals seit Amtsantritt von Präsident Trump kehrt eine bisher an der Nato-Ostflanke stationierte US-Brigade heim, ohne ersetzt zu werden. Sicherheitspolitiker fragen sich: Ist das nur der Anfang?

Zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump reduzieren die Vereinigten Staaten die Anzahl ihrer Soldaten in Europa. Nach Angaben des US-Heeres wird eine Brigade, die im vergangenen Dreivierteljahr in verschiedenen mittel- und osteuropäischen Ländern stationiert war, abgezogen und nicht durch eine andere Einheit ersetzt werden.