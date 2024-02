Von Fabian Fellmann

Sorry, das hat der Chef von Facebook schon oft gesagt in seinem erst 39 Jahre jungen Leben. Eine Entschuldigung stand sogar ganz am Anfang der Karriere von Mark Zuckerberg. Er hatte auf einer Internetseite zwei Fotos von Mitstudentinnen einander gegenübergestellt, ganz Harvard konnte abstimmen, welche attraktiver aussieht. Die Universität machte die Seite innerhalb von Stunden dicht, nur mit einer Entschuldigung konnte Zuckerberg einen Rauswurf abwenden. Wenige Wochen später stellte er Facebook online. Das war vor 20 Jahren, und seither muss er laufend für Auswüchse seines sozialen Netzwerks um Vergebung bitten, vor allem wegen mangelndem Datenschutz.