Am Ende seines Lebens hat George Washington, der erste Präsident der USA, seine 123 Sklaven freigelassen. Er verfügte die Freilassung testamentarisch. Vor seinem Tod im Jahr 1799 aber war er Sklavenhalter gewesen. So steht es in den Geschichtsbüchern, dafür gibt es Belege.
Ausstellung zu George WashingtonRichterin: Trump-Regierung muss Hinweise auf Sklaverei zulassen
Die Trump-Regierung darf historische Wahrheiten nicht verschleiern oder verfälschen, stellt eine Bundesrichterin fest – und zitiert aus „1984“. Die Manipulation einer Ausstellung in Philadelphia muss rückgängig gemacht werden. Vorerst zumindest.
Von Charlotte Walser, Washington
Geschichtsrevisionismus unter Trump:2026 wird ein GROSSES Jahr für die USA
US-Präsident Trump versucht, die Geschichte des Landes als Heldengeschichte umzuschreiben. Erinnerungen an Verbrechen und Sklaverei werden getilgt, Museen unter Druck gesetzt. Und der Präsident setzt sich im Jubiläumsjahr selbst ein Denkmal.
