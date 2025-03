Von Fabian Fellmann, Washington

Die Geschichte schien Jeffrey Goldberg zu gut, um wahr zu sein. Der Chefredakteur der Zeitschrift The Atlantic wurde von der höchsten Führungsriege von Donald Trump in einen Chat eingeladen, in dem sie Luftschläge gegen die Huthi-Miliz besprachen. Seine Beschreibung des Vorgangs ging am Montag wie ein Lauffeuer durch Washington. Es steht der Verdacht im Raum, dass eine ganze Reihe von Regierungsvertretern die Sicherheits- und Dokumentationsvorschriften missachteten und militärisch relevante Geheimnisse in einem ungesicherten Gruppenchat auf der Nachrichten-App Signal besprachen.