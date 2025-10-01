Diesmal gibt es im klassischen Streit um den amerikanischen Haushalt auch in letzter Minute keine Einigung. Die Demokraten lehnen das Budget von Donald Trumps Republikanern ab, von diesem Mittwoch an stehen Teile des Landes vorläufig still.

Auch am Dienstag bewegte sich die Uhrzeit an der amerikanischen Ostküste stetig auf Mitternacht zu, nur diesmal unter gesteigerter Aufmerksamkeit. Der Countdown zum Shutdown ist in den USA zwar Routine, alle paar Monate wird dieses Drama aufgeführt. Wenn sich der Kongress bis zum Stichtag nicht über den Haushalt einigt, dann stehen Teile der Verwaltung vorläufig still. Meistens gibt es einen Deal in letzter Minute. Doch an diesem 1. Oktober um 0.01 Uhr Ortszeit in Washington ist die Frist zum ersten Mal seit fast sieben Jahren verstrichen. Es ist mal wieder so weit.