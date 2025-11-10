Diesmal hatten die Demokraten nicht einknicken wollen. Sie wollten auf ihre Forderung beharren, dass die Steuererleichterungen für die Krankenversicherung Obamacare weitergeführt werden. Anders als im Sommer, als sie bei Trumps „big beautiful bill“ nachgegeben hatten.

Doch der Schaden, den der Shutdown anrichtete, wurde immer größer. Flüge fielen aus, Hunderttausende Verwaltungsangestellte erhielten keinen Lohn, Bedürftige keine Lebensmittelmarken. Am Wochenende ordnete die Trump-Regierung nach einem Rechtsstreit die Bundesstaaten an, die Lebensmittelhilfen nicht vollständig auszuzahlen.

Für die Demokraten wurde der Kollateralschaden zu groß. Am Sonntagnachmittag zeigte sich eine Gruppe von Demokraten bereit, einem Kompromiss zuzustimmen, um den längsten Shutdown der Geschichte zu beenden. In einer Testabstimmung am Sonntagabend stimmten sieben demokratische Senatoren sowie ein Unabhängiger gemeinsam mit den Republikanern für einen Kompromiss, der den Shutdown beenden würde – genügend für eine Mehrheit.

Elizabeth Warren spricht von einem „schrecklichen Fehler“

Bis ein Gesetzentwurf ausgearbeitet ist und der Senat darüber abstimmt, könnte es noch einige Tage dauern. Anschließend wird das Repräsentantenhaus darüber befinden, das wegen der Blockade in den vergangenen Wochen keine Sitzungen abgehalten hat, und auch das Weiße Haus muss noch zustimmen.

Die Minderheitsführer im Senat und im Repräsentantenhaus, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, sprachen sich beide gegen die Einigung aus. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts sagte, sie halte den Deal für einen „schrecklichen Fehler“. Die Demokraten, die sich lange um Geschlossenheit bemüht hatten, sind nun also gespalten.

Aus Sicht der Gegner handelt es sich um keinen echten Kompromiss, da die Hauptforderung der Demokraten nicht erfüllt wird. Die Forderung, die Subventionen für die Krankenversicherung fortzuführen, war in der Bevölkerung laut Umfragen gut angekommen. Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner sind mit einem sprunghaften Anstieg der Krankenkassenprämien konfrontiert.

Für die Republikaner kam die Fortführung aber nicht infrage. Sie pochten darauf, dass die Subventionen wie ursprünglich geplant am Jahresende auslaufen. Die Republikaner und das Weiße Haus waren bereit, dafür den Schaden des Shutdowns in Kauf zu nehmen. Für die Demokraten wurde das immer schwieriger.

Mehr als 4000 Bundesangestellte würden wieder angestellt

Die Einigung, die nun im Senat eine Mehrheit finden könnte, sieht eine Übergangsfinanzierung der Regierung bis zum 30. Januar vor. Eine Verlängerung der Krankenkassensubventionen ist nicht enthalten. Der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, hat lediglich versprochen, darüber eine separate Abstimmung durchzuführen, nach dem Ende des Shutdowns. Die Demokraten haben damit keinerlei Garantie, bei ihrer Hauptforderung etwas zu erreichen.

Auch sonst erzielten sie wenig. Die Einigung sieht im Wesentlichen vor, den Schaden des Shutdowns für die Bundesangestellten rückgängig zu machen. So würden diese rückwirkend ihren Lohn erhalten, und auch die mehr als 4000 Entlassungen von Bundesangestellten seit dem Beginn des Shutdowns würden rückgängig gemacht. Zudem soll das Geld für das Snap-Programm, über das Bedürftige Lebensmittelmarken beziehen können, für ein ganzes Jahr freigegeben werden.

Die Demokraten hatten vor dem Wochenende als Kompromiss vorgeschlagen, dass die Krankenversicherungssubventionen um ein Jahr verlängert werden, drangen damit aber nicht durch. Die Republikaner blieben hart, obwohl Umfragen gezeigt haben, dass mehr Menschen sie für den Shutdown verantwortlich machen als die Demokraten.

Nur eine Woche nach ihren Wahlerfolgen droht den Demokraten nun ein interner Streit. Sie hatten mit ihrer Weigerung, dem Haushalt zuzustimmen, eines der wenigen Machtmittel genutzt, das ihnen angesichts der Mehrheitsverhältnisse geblieben ist. Den Shutdown verstanden sie auch als Protest gegen Trumps Kompetenzüberschreitungen.

Das Risiko war aber von Beginn an groß. Dass Bundesangestellte keinen Lohn erhalten, Bedürftige hungern und die Verwaltung nicht funktioniert, ist nicht im Sinne der Demokraten. Donald Trump hingegen ließ sich damit nicht unter Druck setzen.