Der Shutdown in den USA belastet die Bundesangestellten. Viele wissen nicht, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Und auch nach 21 Tagen ist kein Ende in Sicht.

Für gewöhnlich sind es vor allem Obdachlose, die in Washington, D. C., das Angebot von Lebensmittelausgaben in Anspruch nehmen. Dieser Tage sind es auch Bundesangestellte. Am Dienstag bildeten sich vor einer Ausgabe wenige Kilometer vom Kapitol entfernt lange Schlangen, weil sich Hunderte Verwaltungsangestellte im Zwangsurlaub dort mit Lebensmitteln eindeckten. Ähnliche Bilder gibt es aus anderen Städten in den USA.