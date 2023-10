Von Peter Burghardt

Joe Biden verließ gerade die Kirche, als im Kongress der nächste Showdown bevorstand. Die Wochenenden verbringt der US-Präsident sonst gerne daheim in Delaware und besucht auch dort regelmäßig die Messe, er ist ein frommer Mann und hat mehrere Schicksalsschläge hinter sich. An diesem Wochenende hielt der Katholik Biden dann doch lieber im Weißen Haus die Stellung und machte zwischendurch einen Abstecher in die Trinity Church in Washingtons Stadtteil Georgetown.