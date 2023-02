US-Senator Fetterman wegen Depression in Klinik

Von Christian Zaschke

Der demokratische US-Senator John Fetterman fällt auf: Er ist 2,06 Meter groß, tätowiert und läuft gern in kurzen Hosen und Kapuzenpullis herum. Meist trägt er einen Ziegenbart. Öffentlich präsentierte er sich stets als Naturgewalt, eins mit sich und seinem massigen Körper, bis er im Mai des vergangenen Jahres einen Schlaganfall erlitt. Dennoch zog er in einen kräftezehrenden, landesweit beachteten Wahlkampf und wurde Ende 2022 zum Senator für den Bundesstaat Pennsylvania gewählt. Seither stand er in Washington wegen seiner medizinischen Vorgeschichte unter besonderer Beobachtung.