Mit 51 zu 49 Stimmen hat der US-Senat Kash Patel zum Direktor der Bundespolizei FBI bestimmt. Patel gilt als absolut loyal zu US-Präsident Donald Trump und ist ein starker Kritiker der Behörde. Patel, der in Trumps erster Amtszeit für den Geheimdienst und das Verteidigungsministerium arbeitete, hat eine radikale Umgestaltung des FBI gefordert und versprochen, die Rolle der Behörde bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung auszuweiten. Die Demokraten halten Patel für ungeeignet, weil er FBI-Agenten zum Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 angestiftet habe. Gegen Patel stimmten die Republikanerinnen Susan Collins und Lisa Murkowski. Für ihn votierte hingegen der Trump-Kritiker Mitch McConnell, der zuvor erklärt hatte, 2026 nicht mehr als Senator anzutreten. McConnell, der 1986 in den Senat gewählt worden war und dort viele Jahre als Fraktionschef der Republikaner wirkte, hatte zuletzt mehrfach gegen Trump-Kandidaten gestimmt.