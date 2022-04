Mit ihrer Bestätigung als erste schwarze Richterin am Supreme Court durch den Senat schreibt Ketanji Brown Jackson Geschichte. Der US-Senat stimmte am Donnerstag mit 53 zu 47 Stimmen für die Berufung der 51-jährigen Afroamerikanerin als Richterin auf Lebenszeit. Die Republikaner Mitt Romney, Susan Collins und Lisa Murkowski hatten bereits bei einer vorangegangenen Abstimmung den Weg für eine überparteiliche Bestätigung Brown Jacksons freigemacht. Sie ist damit die erste schwarze und vierte Frau überhaupt am obersten Gericht der USA in dessen 233-jährigen Geschichte. In dem neunköpfigen Richtergremium nimmt sie den Sitz von Stephen Breyer, 83, ein, der in Pension geht. An der konservativen 6:3-Mehrheit im Supreme Court ändert sich nicht.